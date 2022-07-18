Avrupa'da son on yılın en büyük halka arzı gerçekleşti

İngiliz ilaç üreticisi GSK'nin tüketici sağlığı birimini bölerek kurduğu yeni şirket bugün borsaya kote olurken, Avrupa'da son on yılın en büyük halka arzı gerçekleşmiş oldu.

Haleon isimli yeni şirket tek faaliyeti tüketici sağlığı olan dünyanın en büyük şirketi konumuna geldi. Şirket, Sensodyne diş macunu ve ağrı kesici Advil gibi markalara ev sahipliği yapıyor.

Haleon hisseleri, bugün açılışta 330 pens ile işlem görmeye başladı. Hesaplamalara göre şirketin piyasa değeri yaklaşık 30.5 milyar sterlin (36.4 milyar dolar) oldu.

Haleon'un borsaya kote olmasıyla maden şirketi Glencore'un 2011'deki piyasa değeri 37 milyar sterlini bulan halka arzından bu yana Londra Borsası'ndaki en büyük halka arz gerçekleşmiş oldu. GSK hisseleri yaklaşık yüzde 3.3 artıda işlem gördü.