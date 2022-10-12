Avrupa'da 'tavan fiyat' çıkmazı: Çözüm aranıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri enerji bakanları bugün bir araya gelip üzerinde uzlaşamadıkları doğalgaza tavan fiyat getirilmesi tasarısını tekrar ele alacaklar.

Enerji bakanları toplantıda uygulamanın devreye alınıp alınmayacağını, alınırsa ne zaman başlayacağını ve nasıl hayata geçirileceğini görüşecek.

AB ülkeleri bir süredir tırmanan doğalgaz fiyatlarını düşürmek ve tüketicileri kış aylarında tırmanacak elektrik ve ısınma faturalardan korumak için önlemler almaya çalışıyorlar.

Prag'da bir araya gelecek olan enerji bakanları uzlaşı sağlayabilirlerse enerji krizine karşı Avrupa Komisyonu'nun atacağı adımların çerçevesini belirlemiş olacaklar.

Üst düzey bir AB yetkilisi "Avrupa Birliği'nin tamamında uygulanabilecek hızlı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ulusal bazda çözüm bularak ilerleyemiyoruz" dedi.

Doğalgaz fiyatları bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 90 artmış durumdayken, çoğu AB ülkesi tavan fiyat uygulaması istediklerini belirtiyorlar. Ancak uygulamanın yöntemi konusunda uzlaşı sağlanmış değil.

Avrupa'nın en büyük doğalgaz tüketicisi Almanya da dahil olmak üzere bazı ülkeler ise tavan fiyat uygulamasına karşı çıkıyor.

Başka bir AB yetkilisi de geçen hafta bir araya gelen ülke liderlerinin görüşmeleri sonucunda "ortak bir mesaj" çıkmadığını belirtti ve bugünkü toplantıya atıfta bulunarak "Beklentilerin düşük olduğunu söyleyebilirim" dedi.