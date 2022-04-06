Avrupa'da üretici enflasyonu rekorunu geliştirdi

Küresel ekonomide yüksek enflasyon dalgası Avrupa'da üretici fiyatlarınd da yaşanıyor. Euro Böglesi'nde şubat ayında yüzde 1,1 artan ÜFE, yıllık bazda yüzde 31,4 artışla veri ölçüm tarihi olan 1982 yılından itibaren en yüksek seviyeyi gördü. Bölgede üretici fiyatlarında en son 1982 yılında yüzde 10 artış olmasının ardından devam geçen yılın Haziran ayında ilk kez çift haneyi görmüştü.

9 aydır çift hanede

Üst üste 9 aydır çift hanede seyereden ve kademeli olarak yükselişini sürdüren Euro Bölgesi ÜFE, 2019 Ağustos ila 2020 Aralık ayları arasındaki dönemde eksi bölgede (deflasyonist) dolaşıyordu. 2020 Mayıs ayından bu yana aralıksız olarak yükselen Euro Bölgesi ÜFE, 2021 Ocak ayında yüzde 0 seviyesindeydi.

Salgın döneminde aksayan ekonomik faaliyetler, ardından arz ve tedarik sorunları ve gıda ile enerji grubundaki fiyat artışları dünyada enflasyonu tetikledi. Üretici maliyetlerinde petrol başta olmak üzere enerjinin etkisi çok fazla ve son ayda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın fiyatları daha da artırmasıyla bölge ÜFE oranının Mart’ta daha da yüksek çıkması bekleniyor.

2021’de faiz artışına mesafe bırakan Avrupa Merkez Bankası, son toplantıda bu yıl içinde faiz artışına açık kapı bıraktı. Mart ayında bölge enflasyonundaki yükseliş hızına bağlı bankanın faiz artışını öne çekebileceği düşünülüyor.