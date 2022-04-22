Avrupa'da yükselen fiyatlara rağmen 'talep' durmadı

Ekonominin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü Euro Bölgesi Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisan ayında 55.8 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Hizmetler sektöründe, yükselen fiyatlara aldırmayan tüketicilerden gelen talep devam etti. İmalat sektörü ise pandeminin neden olduğu tedarik zincirindeki aksamalar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin'de tecrit uygulamalarının yeniden devreye alınması nedeniyle yavaşladı.

Ekonomistler bileşik PMI'ın bir önceki ayki 54.9 seviyesinden 53.9'a gerileyeceğini tahmin ediyorlardı. İmalat PMI nisan öncü verisine göre mart ayındaki 56.5 seviyesinden 16 ayın en düşük seviyesi olan 55.3'e geriledi ve 54.7 olan beklentilerin üzerinde bir değer aldı.

Hizmetler sektörü alt endeksi nisan ayında 55.6'dan sekiz ayın zirvesi olan 57.7'ye yükseldi ve 55 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı. Endekste 50 puanın üstü büyümeye altı ise küçülmeye işaret ediyor.

En büyük 2 ekonomide iyileşme

Fransa'da nisan ayında öncü hizmet PMI endeksi 57.4'ten 58.8'e yükseldi. Piyasa beklenti 56.5 gelmesi yönündeydi. İmalat PMI ise 55.4'e yükselerek 53.7'lik tahminlerin üzerinde geldi.

Almanya'da da nisan ayı hizmet PMI 56.1'den 57.9'a yükselere beklentileri aştı. İmalat PMI ise beklentilerin altında gelerek 54.1 oldu.