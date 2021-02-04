Avrupa’dan bireysel yatırımcıya müdahale sinyali

Avrupa Birliği’nin finansal piyasa regülatöründen hisse piyasalarında rallilere neden olan bireysel yatırımcı işlemlerine müdahale gelebileceği sinyali geldi. ABD’de de Hazine Bakanı Janet Yellen, regülatörleri bir araya toplamış ve bireysel yatırımcıların neden olduğu ralliye ilişkin önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Yönetim Kurulu Başkanı Steven Maijoor, Afore Consulting tarafından düzenlenen webinerde yaptığı konuşmada “Yeni gelişmeleri yakından izliyoruz ve regülasyon tarafında yeni bir adım gerekip gerekmediğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Maijoor, şimdiye kadar inceledikleri verilerde küçük yatırımcıların Fransa’da en güçlü hisselerdeki alımlarının geçen mart ayına göre dörde katlandığını, tüm hisselerdeki toplam alımlarının ise üçe katlandığını söylüyor. Belçikalı regülatörden gelen verilerde ise bu alımların genelde genç yatırımcılar tarafından yapıldığı görülüyor. Maijoor, “Yeni faaliyetlerin spekülatif olma riski var, çünkü perakende yatırımcılar piyasadaki dalgalanmalardan kâr elde etmeye çalışıyor. Aynı ölçüde endişe yaratan bir konu da karantinada boş zamanlarını gün içi işlemlerle geçirmeye başlamaları” diye devam ediyor.

Bitcoin’de ikinci yarıda yaşanan “fiyat balonunun” da bir endişe kaynağı olduğunu belirten Maijoor, Bitcoin işlemlerinin hissedeki gibi artan işlemle doğrudan bağlı olduğunu söylemenin güç olduğunu da belirterek “Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz” diyor.