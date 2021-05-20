Avrupa'dan çip sektörüne yatırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazarlardan sorumlu üyesi Thierry Breton, AB'nin Avrupa'nın çip üretim sektörünü büyütmek için 'ciddi' fonlar taahhüt etmeye hazır olduğunu söyledi.

Çip üretim ekipmanı sağlayıcısı ASML'nin genel merkezinde bir toplantıya katılan Breton, Avrupa'nın global çip üretim sektöründe payını ikiye katlayarak yüzde 20'ye çıkarmayı ve en gelişmiş çipleri üretmeyi başarmadan önce orta seviye çip üretim kapasitesini büyütmesi gerektiğini vurguladı.

Breton, birçok Avrupa ülkesinin koronavirüs toparlanma fonundan gelecek parayı çip sektörüne harcayacaklarını da öne sürdü.

ASML CEO'su Wennink de, Avrupa ile çip alalında işbirliğini geliştirmeye bağlı olduklarını vurguladı.