"Avrupa'nın derinleşen doğalgaz krizi, petrolü yükseltecek"

Hilal SARI

Avrupa’nın doğalgaz krizi, petrol fiyatlarını da yukarı yönlü destekliyor. Dün yüzde 10 artışla yeniden 250 Euro/Mwh seviyelerini gören Avrupa gösterge doğalgaz fiyatları (TTF), uzmanlara göre resesyon beklentileri ve gevşeyen petrol fiyatlarını tekrar yükseltecek. S&P Global Platts Analytics tahminlerine göre, LNG ve gaz fiyatlarındaki artış, “fizibıl” olan yerlerde petrole geçişi tetikleyebilir. Bu da resesyon beklentileri ile İran ve Libya gibi üreticilerin arzı artırabileceği beklentileriyle gerileyen petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş getirebilir. Rus Gazprom da, yaptırımların üretimini etkilemesi nedeniyle fiyatların yüzde 60 daha artacağı uyarısı yapıyor. Avrupa’ya doğalgaz desteğini artıran Norveç, Almanya’nın ilave gaz beklentisine yanıt veremeyeceğini açıkladı. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, “Almanya’ya gönderebildiğimiz tüm gazı gönderiyoruz. Daha fazlası için yeni keşif gerek” dedi. Almanya Başbakanı Scholz ise Rusya Devlet Başkanı Putin’i doğalgaz boru hatları üzerindeki teknik bakımları “bahane” olarak kullanmakla itham etti.

Gazprom, yaptırımlar nedeniyle kendi ihracatının ve üretiminin de düştüğünü belirterek Avrupa gaz fiyatlarının yüzde 60 daha yükselebileceğini ve bu kış 1,000 metreküp başına 4 bin doları aşabileceğini söyledi. Avrupa gösterge doğalgazı TTF salı gün içinde yüzde 10 artışla 251,73 Euro/ Mwh düzeyine kadar çıktı. Hafta başında Çin’den gelen olumsuz veriler sonrası yüzde 5 düşen Brent’in varili gazdaki sıçramayla 95 doların üzerine çıktıktan sonra gazdaki gerilemeyle tekrar 93-94 dolar bandına döndü. WTI da resesyon endişelerinin yeniden öne çıkmasıyla 87,82 dolar/ varil düzeyine kadar geriledi.