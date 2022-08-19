Avrupa'nın en büyük ekonomisinin Çin'e bağımlılığı artıyor

Alman ekonomisi, doğrudan yatırımlar ve zirveye çıkan ticaret açığının etkisiyle 2022'nin ilk yarısında Çin'e ekonomik olarak daha bağımlı hale geldi.

German Economic Institute'un (IW) hazırladığı araştırma raporunda, Çin'in yerel üretime ağırlık vermesiyle, Almanya'nın Çin'e ihracatının belirgin ölçüde zayıfladığı da belirtildi.

Raporu kaleme alan Juergen Matthes, "Alman ekonomisi, Çin'in Almanya'ya bağımlı olduğundan çok daha fazla Çin'e bağımlı" diye belirtti.

Matthes, Pekin yönetiminin Ukrayna'daki savaşa ve Tayvan'a karşı tutumu dolayısıyla bu bağımlılığın siyasi bir sorun oluşturabileceğini ifade etti.

Alman ekonomist, "Bu tehlikelere ve sorunlara karşın, Çin ile olan karşılıklı ekonomik bağımlılıklar 2022'nin ilk yarısında muazzam bir hızla ters yönde gitti" dedi.

Araştırmaya göre, Almanya'nın Çin'deki yatırımlarının büyüklüğü Ocak ile Haziran arasında yaklaşık 10 milyar euroya (10.09 milyar dolar) çıkarak, milenyumun başındaki 6.2 milyar euroluk yarı yıl yatırım hacmi rekorunu fazlasıyla aştı.