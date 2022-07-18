Avrupa'ya doğalgazda 'mücbir sebep' kesintisi

Rusya'nın doğalgaz ihracat şirketi Gazprom, Avrupa'daki en az bir müşterisine gaz tedariki konusunda 14 Haziran'dan itibaren force majeure (mücbir sebep) ilan etti.

Reuters tarafından görülen ilgili mektupta, Gazprom'un kontolü dışında gelişen "olağanüstü" sebepler nedeniyle gaz tedariki konusundaki yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Bir ticaret kaynağı mektubun Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya gönderilen doğalgaza ilişkin olduğunu söyledi.