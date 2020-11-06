Avustralya, Çin'in yeni ihracat yasakları getireceği haberlerini yalanladı

06 Kasım 2020

Avustralya medyasında birkaç gündür yer alan haberlerde, Çin yönetiminin ülkeden ihraç edilen yeni ürünlere ihracat yasağı getirmeyi planladığı, bu nedenle bazı ihraç ürünlerinin nakliyelerinde iptaller olduğu öne sürülmüştü.

Ticaret Bakanı Birmingham, "Bu haberler sadece söylenti. Bu aşamada Çin tarafından alınmış yeni bir ihracat yasağı yok" ifadelerini kullandı.