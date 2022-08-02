Avustralya Merkez Bankası, faiz artışına devam ediyor

Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında piyasa beklentileri doğrultusunda artışa gitti.

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının 50 baz puan artırılarak yüzde 1,35'ten yüzde 1,85'e çıkarıldığı belirtildi. Piyasalarda da beklenti faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

RBA, böylece üst üste 4 toplantıda faizi 175 baz puan artırmış oldu.

RBA'nın açıklamasında Para Politikası Kurulunun önümüzdeki aylarda parasal koşulların normalleşmesi sürecinde ek adımlar gerekeceğini tahmin ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu önceden belirlenmiş bir yol değil" denildi.

Banka, enflasyonun zaman içinde yeniden hedefe geri dönüşünü sağlamak için gerekli adımları atma yolundaki taahhüdüne bağlı olduğunu kaydetti.

RBA, yüzde 2-3 aralığında bir enflasyon hedefliyor. Ülkede enflasyon yıllık yüzde 6,1 seviyesinde bulunuyor. RBA, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 7,5 ile zirveyi gördükten sonra yeniden hedefe yönelmesini bekliyor. Banka'nın gelecek yıl sonu için tahmini yüzde 4,0 olurken, 2024 için yüzde 3,0 seviyesi belirlendi.

Banka işsizlik oranının 2024 yılı sonunda yüzde 4,0 seviyesine geleceği tahmininde bulundu.