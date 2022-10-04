Avustralya Merkez Bankası, faizi 25 baz puan artırdı

Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz oranında piyasa beklentilerinin altında, 25 baz puan artışa gitti. Piyasalarda beklenti faizde 50 baz puan artış olacağı yönündeydi.

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz oranının yüzde 2,35'ten yüzde 2,60'a çıkarıldığı belirtildi. Böylelikle ülkede politika faizi 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

RBA, son 6 toplantısında toplam 250 baz puan faiz artırdı.

RBA, 25 baz puanlık faiz artışının yüzde 2-3 aralığında olan enflasyon hedefine yardımcı olacağını belirtti. Ancak, önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulacak gibi görüldüğüne işaret etti.

Açıklamada, enflasyonda düşüş başlamadan önce, önümüzdeki aylarda daha fazla artış beklendiği kaydedildi. Enflasyon tahminleri bu yıl yüzde 7,75, 2023 yüzde 4'ün biraz üzeri ve 2024 yüzde 3 civarı olarak belirlendi.

Ülkede enflasyon yüzde 6,1 seviyesinde bulunuyor. Kararın ardından AUD/USD yüzde 0,8 düşüşle 0,6466 seviyesine geldi.