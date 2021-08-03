Avustralya Merkez Bankası şaşırttı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini rekor düşük seviye olan yüzde 0.1'de tuttu ancak COVID-19 tecrit uygulamalarının ekonomik etkisine rağmen tahvil alımlarını azaltma planlarına bağlı kalarak piyasaları şaşırttı.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), sekizinci üst üste toplantısında, geniş çapta beklenen bir hareketle faizleri yüzde 0,1'de tuttu. Enflasyon, 2024'ten önce ulaşılması muhtemel olmayan bir hedef olan yüzde 2-3 hedef bandında sürdürülebilir bir şekilde olana kadar faiz oranlarının yükseltilmeyeceğini yineledi.

RBA ayrıca temmuz ayında aldığı devlet tahvili alımlarını mevcut haftalık 5 milyar Avustralya doları seviyesinden eylül ayından itibaren haftada 4 milyar Avustralya dolarına düşürme kararını da doğruladı.

Hareket, Avustralya dolarını günün en yüksek seviyesi olan 0,7408 dolara kadar yükseltti.

RBA Valisi Philip Lowe, toplantı sonrası kısa bir açıklamada, pandemi kaynaklı 2020 resesyonundan beklenenden çok daha güçlü bir şekilde kurtulan Avustralya ekonomisi hakkında iyimser açıklamalar yaptı. Lowe, "Virüsün son salgınları toparlanmayı kesintiye uğratıyor ve GSYİH'nın üçüncü çeyrekte düşmesi bekleniyor. Bugüne kadar edinilen deneyim, virüs salgınları kontrol altına alındığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlandığı yönündeydi" dedi.