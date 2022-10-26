Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesine çıktı

Avustralya'da enflasyon üçüncü çeyrekte inşaat ve doğalgaz fiyatlarının tırmanmasıyla 32 yılın zirvesine yükselerek merkez bankasının tekrar yüksek montanlı faiz artırımlarına başlayacağı endişelerini artırdı.

Avustralya'da tüketici fiyatları eylülde sona eren çeyrek dönemde, yüzde 1.6 olan tahminleri aşarak yüzde 1.8 arttı.

Yıllık enflasyon ise yüzde 6.1'den yüzde 7.3'e yükselerek 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve çalışan ücretlerindeki artışın yaklaşık üç katına yükseldi.

Yakından takip edilen çekirdek enflasyon çeyrek dönemde yüzde 1.8 yükselerek yıllık bazda yükselişi yüzde 6.1'e taşıdı. Piyasa beklentisi yıllık yükselişin yüzde 5.6 olacağı yönündeydi.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) art arda dört kez 50 baz puan büyüklüğünde faiz artırmasının ardından bu ay faiz artırımlarının hızını yavaşlatarak 25 baz puan artırıma gitmiş ve piyasaları şaşırtmıştı.