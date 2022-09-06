Avustralya'da faiz 7 yılın zirvesinde

Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.35'e yükseltti ve enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırmanın devamına açık kapı bıraktı.

Ekonomistlerin çoğu RBA'nın politika faizini 50 baz puan artırmasını bekliyordu.

RBA, Eylül para politikası toplantısının ardından yaptığı açıklamada enflasyonu yüzde 2-3 seviyelerine indirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Böylelikle ülkede politika faizi 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

RBA, bundan sonraki faiz artırımlarının zamanı ve büyüklüğünün enflasyon ve istihdam piyasasına dair verilere ve tahminlere dayanacağını ifade etti.