Avustralya'da işsizlik oranı 50 yılın en düşük seviyesinde

Avustralya'da işsizlik oranı piyasaları şaşırtarak, yaklaşık 50 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,5 oldu. Piyasa beklentisi oranın yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e ineceği yönündeydi. Böylece işsizlik oranında 1974 yılı Ağustos ayından bu yana en düşük seviye görüldü.

İstihdam 88 bin 400 artış gösterdi ve 13 milyon 599 bin 300 olarak gerçekleşti. Piyasaların beklentisi istihdamda 30 bin artış görüleceği yönünde oluşmuştu. Böylece istihdamda aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,3 artış kaydedilmiş oldu.

Tam zamanlı istihdam 52 bin 900, yarı zamanlı istihdam 35 bin 500 arttı. İşgücüne katılım oranı yüzde 66,7'den yüzde 66,8'e çıktı. Böylece işgücüne katılımda yeni bir rekor seviye görüldü. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 54 bin 300 azalarak 493 bin 900'e indi.