Avustralya'da tüketici güveni 10 yılın zirvesinde
Avustralya'da tüketici güveninde yükseliş devam ederken, endeks 2010 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Westpac Banking Corp. ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan ankete göre, tüketici güveni aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 112 puana yükseldi.
Endeks COVID-19 sebepli kapanmaların olduğu nisan ayından bu yana yüzde 48 ve yıllık bazda 17,8 arttı. Tüketici güven endeksinin tarihi ortalaması 101,3 puan seviyesinde bulunuyor.
Avustralya'da, gelecek 12 ay için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 9,9 artışla
111,9 puana, gelecek 5 yıl için ekonomik koşullar beklenti endeksi ise yüzde 5,9 artışla 121,31 puana yükseldi.