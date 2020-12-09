Avustralya'da tüketici güveni 10 yılın zirvesinde

Westpac Banking Corp. ve Melbourne Institute tarafından hazırlanan ankete göre, tüketici güveni aralıkta bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 112 puana yükseldi.



Endeks COVID-19 sebepli kapanmaların olduğu nisan ayından bu yana yüzde 48 ve yıllık bazda 17,8 arttı. Tüketici güven endeksinin tarihi ortalaması 101,3 puan seviyesinde bulunuyor.

Avustralya'da, gelecek 12 ay için ekonomik koşullar beklenti endeksi yüzde 9,9 artışla

111,9 puana, gelecek 5 yıl için ekonomik koşullar beklenti endeksi ise yüzde 5,9 artışla 121,31 puana yükseldi.