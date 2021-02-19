B. Krallık’ta tüketici güveni geçtiğimiz nisan ayından bu yana en yüksek düzeyinde
Birleşik Krallık’ta tüketici güveni salgının başlangıcında bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.
Birleşik Krallık’ta tüketici güven endeksi ocak ayında 5 puanlık artışla negatif 23 puana yükseldi ve COVID-19 salgının etkilerinin şiddetli hissedildiği 2019 yılının nisan ayındaki 34 puanlık düşüşten sonra en iyi performansını gösterdi.
GfK strateji direktörü Joe Staton, aşı uygulamasının olumlu etkisi, çok güçlü işsizlik rüzgarları, enflasyon tehdidi ve birçok kişinin günlük yaşam maliyetlerini karşılamada zorluk yaşadığına işaret ederek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.