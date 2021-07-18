BAE ikna oldu, OPEC+ arzı talebe göre artırıyor

Hilal SARI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya’nın da aralarında olduğu müttefikleri OPEC+ küresel petrol arzına pandemi nedeniyle yaşanan şok sonrası piyasayı dengelemek için uyguladıkları kesintileri kademeli olarak artırmak konusunda anlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) görüşülen yeni koşullarla uzlaşıya destek vermesinin ardından bugün Viyana’da bir araya gelen OPEC+ ağustos ayından itibaren küresel petrol arzına 400 bin varil/gün daha ekleyecek.



BAE Enerji Bakanı Suhail al-Mazrouei, Sharq TV’ye yaptığı açıklamada “Varılan anlaşmayı çok güçlü şekilde destekliyoruz” dedi.



BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve Kuveyt gibi üreticilerden oluşan OPEC+ üyelerinin petrol üretim kotaları Viyana’daki uzlaşıyla artırılmış oluyor. 3 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatlarının ardından gelen karar, OPEC+ üyelerinin üretimini artıracak.



BAE direndi, kotasını 3,5 milyon varile çıkardı

OPEC+ anlaşmazlığı çözmek için, Mayıs 2022’den itibaren aralarında BAE, Suudi Arabistan, Rusya, Kuveyt ve Irak’ın da bulunduğu bazı üyeler için üretim kotalarını artırdı.



Anlaşma kapsamında BAE’nin mevcut 3,2 milyon varil/gün olan üretim kotası Financial Times’a konuşan kaynaklara göre 3,5 milyon varil/gün düzeyine yükseltildi.



Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kotaları ise bugünkü 11 milyon varil/gün düzeylerinden 11,5 milyon varile çıkıyor. Irak ve Kuveyt ise üretim kotasını 150 bin varil/gün artırarak sırasıyla 4,8 milyon varil/gün ve 3 milyon varil/gün düzeyine çıkartmış oldu.



10 milyon varillik kesinti yıl sonuna büyük ölçüde pazara dönüyor



OPEC+ geçtiğimiz yıl pandeminin tüm uluslararası seyahati durdurması ve stokların tankerlerin depo olarak kullanılmasını gerektirecek kadar artması nedeniyle tarihte ilk kez eksiye düşen petrol fiyatlarını tekrar yükseltmek için 10 milyon varil/gün arz kesintisi yapılması konusunda anlaşmıştı. Aşılama ve ekonomilerin normalleşmesiyle beraber petrol talebindeki artışa göre pazarı dengelemek için kesintileri kademeli olarak artıran örgütün bugünkü kararı öncesi toplam arz kesintileri 5,8 milyon varil/gün seviyesine kadar düşürülmüştü. Ağustos ayından itibaren OPEC+ üyelerinin toplam 400 bin varil petrolü daha pazara eklemesiyle beş aylık bir süreçte toplam kesintiler 2 milyon varil/gün daha azalmış olacak.



Uzlaşıyı Aralık 2022’ye de uzattılar



Arza yıl sonuna kadar 2 milyon varil/gün daha ekleyecek uzlaşı kapsamında OPEC+ ayrıca kesintilerin pazarın durumuna göre azaltılmasına ilişkin uzlaşıyı daha önce belirtilen Nisan 2022 tarihinden Aralık 2022’ye kadar da uzattı. Bu unsur BAE’nin en fazla itiraz ettiği maddelerden biriydi. OPEC+’tan yapılan açıklamada “Toplantıda piyasa temellerindeki güçlü seyrin devam ettiği ve petrol talebinde kayda değer iyileşme işaretleri görüldüğü kaydedildi” ifadeleri yer aldı.



Marttan bu yana en büyük haftalık düşüş yaşanmıştı



Küresel petrol fiyatları yeniden açılmalarla gelen ötelenen taleple 75 doların üzerine çıkan, petrol üreticileri de kesintilerin kademeli olarak azaltılmasını istiyordu. Fiyatların çok hızlı yükselmesi ve arzın talebe yetişemeyebileceği endişeleri, ekonomilerin iyileşmelerini de riske atan bir unsur olarak görülüyordu.

Ancak geçtiğimiz hafta Viyana’da gerçekleşen OPEC+ toplantısında BAE, OPEC+’ın arz kesintilerini kademeli olarak azaltma planı içerisindeki “kesintileri 2022’ye uzatma” koşuluna karşı çıkmış, Brent ve WTI gösterge petrollerinin varil fiyatlarında marttan bu yana görülen en büyük haftalık düşüşü kaydetmesine neden olmuştu.

Brent ve WTI haftanın son gününde ABD’de düşen stokların da etkisiyle yüzde 0,4 yükselse de Brent hafta başından bu yana OPEC+’ta yaşanan uzlaşmazlığa paralel yüzde 4’e yakın düşmüş ve 73,59 dolardan haftayı kapatmıştı. WTI varili ise aynı sürede yüzde 5,1 düştü ve 70 dolara kadar inmişti.



Öte yandan Delta varyantı küresel petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir risk olmaya devam ediyor. JPM Commodities Research küresel petrol talebinin temmuz ve ağustos aylarında 2019 düzeylerinin yaklaşık yüzde 1,7 altında olmasını bekliyor.