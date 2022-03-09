BAE'den petrol üretiminde artışa destek
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünü (OPEC) daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini bildirdi.
Otaiba, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti.
BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurgulayarak "Üretim artışlarını destekliyoruz ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.
Blinken BAE'nin desteğini memnuniyetle karşıladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.