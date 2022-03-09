BAE'den petrol üretiminde artışa destek

Otaiba, BAE'nin 50 yılı aşkın süredir küresel pazarlar için "güvenilir ve sorumlu" bir enerji tedarikçisi olduğunu belirtti.

BAE'nin, enerji piyasalarındaki istikrarın, küresel ekonomi için kritik olduğuna inandığını vurgulayarak "Üretim artışlarını destekliyoruz ve OPEC'i daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Blinken BAE'nin desteğini memnuniyetle karşıladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün düzenlenen basın toplantısında, BAE'nin petrol üretiminin artırılmasına destek vermesini memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Blinken, "Küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak, dünya çapında bol miktarda enerji arzının devam etmesini sağlamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.