Bailey: Hala negatif faizler üzerinde çalışıyoruz

05 Kasım 2020

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankanın halen negatif faizler üzerinde çalıştığını ancak negatif faiz uygulanması için belirli bir zaman dilimi belirlenmediğini açıkladı.

Bailey, ülkesinin Avrupa birliği ile gerçekleştirdiği mal ve hizmet ticaretinin zaman içinde azalacağını ve bu azalışın Birleşik Krallık ekonomisi üzerinde baskı kuracağını öngördüğünü söyledi ancak ülkesinin çift dipli bir gerileme sürecinde olmadığını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası sabah saatlerinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik olarak varlık alım programını 150 milyar sterlin artırarak 895 milyar sterline çıkarmış ve politika faizini yüzde 0,1 düzeyinde sabit tutmuştu.