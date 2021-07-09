Bakan Elvan Janet Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 Maliye Bakanları Toplantısı için bulunduğu Venedik'te ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile görüştü.
Bakan Elvan twitter'dan yaptığı açıklamada, "G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sn. Janet L. Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadesini kullandı.
G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Sn. Janet L. Yellen ile görüştük. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik.Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik pic.twitter.com/7PjZjarzxw— Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 9, 2021