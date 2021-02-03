Bakan Varank: 'Enerji etiketi'ni bu ay yayınlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye beyaz eşya sektörünün en büyük pazarı konumundaki Avrupa Birliği'nde 1 Mart itibarıyla beyaz eşya ürünlerine yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini belirterek; yeni enerji etiketi yönetmeliği mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve bu ay içinde uygulama tebliğlerini yayınlayacaklarını söyledi.

Türkiye 2020 yılında gerçekleştirdiği 29 milyon adetlik üretim ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise Çin'den sonra en büyük ikinci beyaz eşya üreticisi konumunda.

TÜRKBESD verilerine göre, Türkiye'nin beyaz eşya ihracatı içinde İngiltere'nin de dahil olduğu AB pazarının payı ise yüzde 72 seviyesinde.

TÜRKBESD tarafından hazırlanan ve Türkiye beyaz eşya sanayisinin geleceği için yol haritası sunan “Geleceği Bugün Şekillendirmek” raporunun lansman toplantısında konuşan Varank, AB'nin sanayisi için yeni stratejiler ürettiğini ve Türkiye'nin de bu yeni sürece uyum için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Varank, "AB ekolojik dönüşüm için Avrupa Yeşil Mutabakat Planı'nı, dijital dönüşüm için de Avrupa'nın Dijital Geleceğinin Şekillendirilmesi Stratejisi'ni kendisine rehber edindi. Bu dönüşüm sırasında bir yandan da kendi ekonomilerini koruyacak önlemler alıyorlar. Emisyon azaltım hedefi nedeniyle üretimin AB'den dış ülkelere kaymasını önlemek için iki mekanizmayı hayata geçiriyorlar" dedi ve ekledi:

"Bunlardan ilki AB sınırından içeri giren ithal ürünlerin içerdiği korbon yoğunluğuna bağlı olarak vergilendirilmesini öngören sınırda karbon düzenlemesi. Diğeri ise ithal edilen ürünlerin dayanıklılık, satış sonrası yükümlülükleri gibi kıstaslar üzerinden yeniden tasarlanmasını öngören döngüsel ekonomi düzenlemeleri. Bu durum bize yapılan düzenlemelerin salt çevre duyarlılığı değil, AB için bir nevi yeni bir gümrük stratejisi olarak değerlendirildiğini gösteriyor."

Türkiye'nin de bir an evvel bu düzenlemelere karşı önlemlerini hayata geçirmesi gerektiğini ve Bakanlık bünyesinde mevzuat uyumuna yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Varank, "Ülkemizde ve AB'de 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği kapsamındaki mevzuat uyumu çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu ay içinde ürünlere yönelik uygulama tebliğlerini yayınlayacağız" dedi.

Varank, Bakanlık olarak Invest EU programına Türkiye'nin katılımı ve AB katılım öncesi fonlarının Türkiye beyaz eşya sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak projelerde kullanımı için de gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Beyaz eşya sektörünün Türkiye'nin cari dengesine pozitif katkı yapan sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Varank, sektörde 2012 yılından bu yana 13.2 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ettiklerini söyledi.

"Kar maksimizasyonunu düşünmeyin, fiyatlara dikkat edin"

Öte yandan, girdi maliyetlerindeki artışın farkında olduklarını, ancak bu dönemde beyaz eşya üreticilerinden fiyatlar konusunda destek beklediklerini belirten Varank, "Sektörden bir ricam var. Lütfen bu dönemde kar maksimizasyonunu düşünmeyin. İhracat güzel, en azından iç pazarda fiyatlarla ilgili siz de üzerinize düşeni yapın. Fahiş fiyat artışlarını görmek istemiyoruz. Elbette girdi maliyetlerinin farkındayız. Fiyat artışlarını dengede tutabilmede bize yardımcı olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.