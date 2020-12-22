Bakır fiyatları, ABD'nin teşvik paketi etkisiyle arttı

Londra'da bakır fiyatları, ABD'de teşvik paketinin yatırım güvenini artırmasıyla yükseldi. Ancak Birleşik Krallık'ta COVID-19 mutasyonuna yönelik endişe kazancı sınırladı.

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'da 892 milyar dolarlık COVID-19 yardım paketi geçti. Paketin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Dünyanın en büyük ekonomisindeki bu teşvik paketinin sanayi metallerine talebi canlandırması bekleniyor.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, yüzde 0,7 artarak ton başına 7.899 dolardan işlem gördü. Ancak Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda şubat vadeli bakır kontratı, yüzde 0,7 düşerek ton başına 58.850 yuana (8.985 dolar) geriledi.

LME'de alüminyum yüzde 0,2, nikel yüzde 0,3, çinko yüzde 0,5 arttı.

Diğer yandan, Uluslararası Bakır Çalışmaları Grubu (ICSG), Eylül 2020'de küresel rafine bakır piyasasının 155 bin ton açık verdiğini açıkladı. ICSG'ye göre 2020 Ağustos ayında açık 72 bin ton oldu.

ilk 9 ayında piyasa, geçen yıla göre 328 bin ton açıktan 387 bin ton açığa çıktı.