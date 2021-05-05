Bakır fiyatları ton başına 10 bin doları aştı

Bakır fiyatları, küresel ekonomik iyileşme konusundaki iyimserliğin etkisiyle Çarşamba günü ton başına 10 bin dolarlık psikolojik seviyeyi geçti, ancak Çin piyasasındaki tatiller nedeniyle ticaret hacmi ılımlı kaldı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır fiyatları yüzde 0,6 artışla 10 bin 30 dolara yükseldi ve bu, kontratın ton başına 10 bin 190 dolarlık rekor düzeyine ulaştığı Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyesi oldu.

Alüminyum ton başına yüzde 0,5 artışla 2 bin 441 dolara, nikel ton başına yüzde 1,2 artışla 17 bin 885 dolara ve kalay ise ton başına yüzde 1,9 artışla 29 bin 535 dolara yükseldi.

ABD ekonomisi 1980'lerin başından bu yana en hızlı şekilde büyürken, İngiliz imalat faaliyeti geçen ay yaklaşık 27 yılın en hızlı büyümesini sağladı.