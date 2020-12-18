Bakır Shanghai'de 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Shanghai'de bakır fiyatları 9 yılın en yüksek seviyesinin geçerken, LME'de 8 bin dolar seviyesini geçti. Bakır fiyatlarının artışında ABD'de teşvik paketi umudu ve stokların düşük olması etkili oldu.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 2,2 artarak ton başına 59.500 yuan (9.095 dolar) ile Eylül 2011'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır yüzde 1,4 artarak ton başına 8.028 dolar ile 8 bin dolar psikolojik sınırını aştı ve Şubat 2013'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

Her iki kontrat da yedinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.