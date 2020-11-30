Balıkçılık, Brexit müzakerelerinde en önemli anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği ile Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına geçiş döneminin sonuna kadar varacakları konusunda iyimser olduğunu, ancak balıkçılığın hala büyük bir anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiğini söyledi.

"Makul bir pozisyondayız, varılabilecek bir anlaşma var" diyen Raab, son haftaya kadar yoğun müzakereleri devam ettireceklerini vurguladı.