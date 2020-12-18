"Balıkçılık konusunda büyük farklılıkları giderme konusu halen zor"

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Boris

Johnson ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerde "önemli ilerleme" sağlandığını, ancak balıkçılık konusundaki "büyük farklılıkları" gidermenin hala zor olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan von der Leyen, "Pekçok konusunda sağlanan önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşıladık. Bununla birlikte kapatılması gereken büyük farkıllıklar, özellikle balıkçılık konusunda, devam ediyor. Bunları kapatmak çok zorlu olacak" dedi.

Von der Leyen müzakerelerin bugün de devam edeceğini vurguladı.