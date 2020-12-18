"Balıkçılık konusundaki farklılıkları gidermek çok zor olacak"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Boris

Johnson ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Brexit sonrası ticaret anlaşması için gerçekleştirilen müzakerelerde "önemli ilerleme" sağlandığını, ancak balıkçılık konusundaki "büyük farklılıkları" gidermenin hala zor olduğunu söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan von der Leyen, "Pekçok konuda sağlanan önemli ilerlemeyi memnuniyetle karşıladık. Bununla birlikte kapatılması gereken büyük farklılıklar, özellikle balıkçılık konusunda, devam ediyor. Bunları kapatmak çok zorlu olacak" dedi.

Von der Leyen müzakerelerin bugün de devam edeceğini vurguladı.