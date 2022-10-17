Bank of America'nın net kârında düşüş

ABD'nin büyük bankalarından Bank of America'nın net kârı, bu yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 azaldı.

Bank of America, 2022'nin temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, kurumun bu yılın 3. çeyreğindeki net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 8 azalarak 7,1 milyar dolara geriledi. Banka, 2021'in üçüncü çeyreğinde 7,7 milyar dolarlık net kâr açıklamıştı.

Bank of America'nın hisse başına kârı da bu yılın 3. çeyreğinde 0,81 dolara indi. Bankanın hisse başına kârı, 2021'in aynı döneminde 0,85 dolar seviyesindeydi.

Bankanın 2022'in 3. çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artarak 24,5 milyar dolar oldu. Banka, 2021'in aynı döneminde 22,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

ABD'nin diğer önde gelen bankalarından JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo da geçen hafta üçüncü çeyrek kârlarında düşüş kaydedildiğini açıklamıştı.