Bankacılık devlerine göre gelişen ülkeler 2022'de yükselişe geçecek

Global yatırım bankaları, gelişmekte olan piyasa varlıklarının yavaşlayan enflasyon ve hızlanan büyümenin etkisi ile 2022 yılında değer kazanmalarını, ancak bunun yılın ikinci yarısında önce gerçekleşmemesini bekliyorlar.

Bloomberg News'a konuşan Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan Chase analistleri, kalkınmakta olan ülke hisse senedi, tahvil ve para birimleri için yaptıkları değerlendirmelerde,. Çin hisse senetlerinde ralli beklediklerini, Polonya, Çekya ve Macaristan'ın yerel para cinsinden tahvillerinin değer kazanacaklarını öngördüklerini ifade ettiler.

JPMorgan Varlık Yönetimi Asya baş stratejisti Tai Hui, "2021 gelişmiş ekonomilerin gelişmekte olan piyasalardan daha iyi ekonomik büyüme gösterdikleri bir yıl oldu ve bunun tersine dönmesi gerekli. Bazı ekonomilerde artan aşılanma oranmarı daha olumlu bir ortam yaratacak. ABD'de politika faizinin manşet enflasyonun altında kalmaya devam edecek olması da yatırımcımları daha yüksek getiri arayışına sokacak" diye konuştu.