Bankalar Libor kullanımını sona erdirmeliler

Bankaların Libor'u yeni kontratlarında gösterge olarak kullanmayı yıl sonuna kadar bitirmeleri gerektiğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bu süreci çok yavaş ilerleten bankaların cezalar ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Quarles, "Bu yıl herkes için Libor kullanımından aktif şekilde uzaklaşmaları için nihai zaman. USD Libor kullanımının Haziran 2023'ten sonra da kullanılması yönünde bir senaryo yok" diye konuştu.