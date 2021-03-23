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Bankalar Libor kullanımını sona erdirmeliler

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bankaları Libor faiz oranlarını gösterge olarak kullanmaya son vermeye çağırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bankaların Libor'u yeni kontratlarında gösterge olarak kullanmayı yıl sonuna kadar bitirmeleri gerektiğine işaret eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Randal Quarles, bu süreci çok yavaş ilerleten bankaların cezalar ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Quarles, "Bu yıl herkes için Libor kullanımından aktif şekilde  uzaklaşmaları için nihai zaman. USD Libor kullanımının Haziran 2023'ten  sonra da kullanılması yönünde bir senaryo yok" diye konuştu.