Barkin: Ayağını gaz pedalında tutmak Fed için doğru karar

ASBD Merkez Bankası (Fed) Richmond şubesi Başkanı Thomas Barkin, Fed'in öngörülebilir gelecek için para politikasını gevşek tutma kararının, işsiz olan insan sayısı ve enflasyon riskinin düşük olduğu dikkate alındığında "doğru" bir karar olduğunu söyledi.

Credit Suisse tarafından düzenlenen yatırım konferansında konuşan Barkin, "Enflasyon bizim hedefimizin altında. İstihdam hedefimizin altında. Bunları dikkate aldığımızda ayağımızı gaz pedalında tutmamız ve her iki konuda tam gaz ilerlememiz gerekli. Elimizdeki araçları kullanmak için oldukça doğru bir zaman" dedi.

Barkin, Fed'in net, tutarlı ve güvenilir olması halinde enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2 hedefinde çıkacağını savundu.

Barkin, ABD uzun vadeli tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan artışın ekonomideki iyimserliği ve daha yüksek enflasyon beklentilerini yansıttığını söyledi.

Barkin, aşılamanın ilerlemesi ile birlikte talebin yeniden canlanmasının ekonomide güçlü bir yaz ve güçlü bir sonbaharı beraberinde getireceğine belirtirken, ekonominin biraz daha yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kalmak için yeterince güçlü olacağını düşündüklerini vurguladı.

Bununla birlikte Barkin, Fed'in ekonomi tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşana kadar kısa vadeli faizleri yükseltmeye hazır olmayacağını da tekrarladı.

Barkin, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının tetiklediği resesyondan toparlanmayı tamamlamanın eşiğinde olabileceğini söyledi.

"Aşılar yapıyor ve vaka sayıları ile hastaneye yatma oranları düşüyor" diye konuşan Barkin, "Aşırı tasarruflar ve mali teşvikler, aşılama ve ısınan havanın tüketicileri özgürleştirmesi ile birlikte talebin artmasına yardım edecekler" dedi.

Barkin, "Toparlanmayı tamamlamanın eşiğinde olduğumuzdan umutluyum" diye konuştu.