Barkin: Ekonominin yumuşadığına dair işaretler görüyorum

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, tüketicilerin enflasyon ve pandemi kaynaklı mal talebinin daha normal seviyelere dönmesi nedeniyle ABD ekonomisinin yavaşladığını söyledi.

Berkin, en düşük gelirli hanelerde ve pandemi sırasında talebin arttığı ekonominin bazı bölümlerinde kanıtlarla kesinlikle yumuşama işaretleri gördüğünü belirtti.

Ancak Barkin, işe alımların güçlü olmaya devam ederken, bunun ekonomik güçten mi yoksa daha önceki işe alma zorluklarından korkan ve istyihdamı korumaya kararlı işverenlerden mi kaynaklandığını belirlemeye çalıştığını ifade etti.