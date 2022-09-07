Barkin: Faizler enflasyon gerileyene kadar yüksek kalmalı

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi sınırlayacak bir seviyeye yükseltmesi ve politika yapıcılar enflasyonun yatıştığına ikna olana kadar faizi yüksek tutması gerektiğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Barkin, fiyat istikrarının yeniden tesis edilebilmesi için para politikasını reel faiz sıfırın üzerine oturana kadar devam etmesi gereceğini vurguladı.

Barkin, "Faiz oranları, enflasyon bekleyişlerinin ekonominin enflasyonu aşağı getirmek için yeterince sıkıştırıldığı bir seviyeye gelmelerini sağlayacak düzeyde yükseltilmeli. Reel faizlerinin hedefi pozitif bölgeye ulaşmak ve benim niyetim de faizleri enflasyonu düşürmeye başladığımıza imkan olduğumuz zamana kadar o seviyede devam ettirmek" diye konuştu.

FT'ye açıklamasında Eylül toplantısında faizinin kaç puan artırılmasına destek vereceğine henüz karar vermediğini belirten Barkin, "ABD ekonomisi hala büyüyor ve ivme durmadı. İş gücü piyasası hala çok sıkı" ifadelerini kullandı.