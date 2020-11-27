Barnier balıkçılık bakanları ile görüşecek

AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier'in bugün Fransa, Almanya, Danimarka, İspanya, Belçike ve İrlanda'nın balıkçılıktan sorumlu bakanları ile görüşme yapacağı duyuruldu.

Birleşik Krallık ile AB arasında devam eden müzakerelerde kilit konularda halen yeterli ilerleme sağlanamadığı açıklamaları birbirini takip ederken, kilitlenen konulardan biri de balıkçılık.

Yapılacak toplantının genel bilgilendirmelerin bir parçası olduğu ve acil bir durumu yansıtmadığı açıklandı.