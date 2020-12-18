Barnier: Brexit anlaşması için zaman daralıyor

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Birleşik Krallık ile Brexit sonrası için ticaret anlaşması müzakerelerinin dar bir patikada ilerlemeye devam ettiğini ve müzakere için zamanın giderek daralmakta olduğunu söyledi.

"Kader anına geldik. Bir anlaşmaya varılması şansızım var, ancak bir anlaşmaya giden patika çok dar" diyen Barnier, "Çok az zamanımız var, eğer bir anlaşmanın ocak ayının ilk günü yürürlüğe girmesini istiyorsak müzakere için birkaç saatimiz kaldı" ifadelerini kullandı.

AB olarak tüm istediklerinin haklar ve yükümlülükler arasında bir denge sağlanması olduğunu ifade eden Barnier, balıkçılığın müzakerelerin en zorlu konularından biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Barnier, "Kişisel olarak, balıkçıların Birleşik Krallık karasularına geçiş hakları olmamasının adil ve kabul edilebilir olmadığını düşürüyorum" dedi.

Şu an itibariyle müzakerelerde ne sonuç çıkacağını söylebilecek durumda olmadığını belirten Barnier, "Çok önemli bir andayız. Tüm senaryolara hazır olmalıyız" dedi.