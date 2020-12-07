Barnier: Brexit görüşmeleri Çarşamba gününe kadar devam etmeyecek

Avrupa Komisyonu Başkanı ve Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret görüşmelerinin Çarşamba gününe dek durdurulduğunu açıkladı.

Barnier, Birleşik Krallık'ın, AB'nin bir serbest ticaret anlaşmasını kabul edeceğini düşünerek hareket ettiğini ve duruma göre İç Piyasa Yasası ve Finans Yasını yürürülüğe koyacağını iddia etti ve Birleşik Krallık'ın AB'nin "tehditler" karlısında tavrını değiştireceğini düşünerek hata ettiğini söyledi.

Avrupa Komisyonunun hızlı bir şekilde tepki göstereceğini ifade eden Barnier, anlaşmasız Brexit durumunda tarafların Kuzey İrlanda konusunda asğlam ve teknik çözümler üreteceğine inandığını belirtti.