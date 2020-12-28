Barnier'den Brexit görüşmelerine övgü

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, verimli geçen Brexit görüşmeleri için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i, Avrupa Parlamentosu temsilcilerini, Parlamento'nun Birleşik Krallık Koordinasyonu Grubu'nu tebrik etti.

Barnier yaptığı Twitter paylaşımında Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Dış İlişkiler Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı David McAllister'ı bu olağanüstü görüşmelerdeki desteklerinden ötürü kutladı.

Barnier ve von der Leyen, geçtiğimiz hafta AB ve Birleşik Krallık arasında bir anlaşmaya varıldığını açıklamışlardı.