BBVA, 2021'de 4,65 milyar euro kâr açıkladı

Türkiye'de Garanti BBVA'nın en büyük hissedarı olan İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2021'de kârını bir önceki yıla göre yüzde 256,55 artırarak 4 milyar 653 milyon euroya çıkardı.

COVID-19 salgınından kaynaklanan ayarlamaları geride bırakan BBVA, nakit temettü ve hisse geri alımı yoluyla hissedarlarını destekliyor.

BBVA, yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yılın en büyük nakit temettüsünün ödeneceğini belirtilerek, hisse geri alımı programının ikinci aşaması için 2 milyar euro kaynak aktarılacağını duyurdu.

Buna göre, nisan ayında hisse başına 0,23 euroluk yeni bir temettü ödemesinin kabul edildiği açıklanırken, daha önce ödenen 0,08 euroya eklendiğinde 0,31 euro ile son 10 yılın en yüksek nakit temettünün ödenmiş olacağı bilgisi paylaşıldı.

BBVA, 2020'de 1 milyar 305 milyon euro olan kârını 2021'de yüzde 256,55 artırarak 4 milyar 653 milyon euroya çıkardı.

Banka, yüksek kâr oranına rağmen dünya genelinde çalışan sayısını yüzde 10,3 azaltarak 110 bin 432'ye düşürürken, şube sayısı da yüzde 18,2 azalışla 6 bin 83'e geriledi.