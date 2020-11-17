BBVA, Banco de Sabadell ile olası birleşme için görüşmeleri sürdürüyor

İspanyol bankası BBVA, Banco de Sabadell ile olası birleşme için görüşmeleri sürdürdüğünü duyurdu. BBVA'nın daha küçük ölçekli rakip Sabadell ile birleşme görüşmelerinin sonuca ulaşması halinde ortaya çıkacak yeni bankanın varlıkları toplamı 600 milyar euroyu bulacak ve ülkenin en büyük ikinci bankası ortaya çıkacak. İşlemin aynı zamanda İspanya bankacılık sektöründe konsolidasyon sürecini hızlandırması bekleniyor.

Açıklamada müzakerelerin devam etmekte olduğu ve bir anlaşmanın kesin olmadığı vurgulandı. BBVA, süreçte herhangi bir karar alınması halinde duyurusunun yapılacağını belirtti.

BBVA, dün ABD operasyonlarını 11,6 milyar dolara ABD'li PNC Financial'a satmıştı.