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Beaune: Birleşik Krallık vatandaşlarının vizeye ihtiyacı olabilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Birleşik Krallık vatandaşlarının Avrupa'da kalmak için vizeye ihtiyacı olabileceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Birleşik Krallık vatandaşlarının, Brexit geçiş sürecinin sona ermesiyle Avrupa'da 3 aydan uzun süre kalmak istekileri takdirde vize almak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Beaune, konu üzerinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve ekledi, "Ne olursa olsun 1 ocak tarihinden itibaren bizi farklı bir dünya bekliyor ve biz buna hazırız."