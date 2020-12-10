Beaune: Birleşik Krallık vatandaşlarının vizeye ihtiyacı olabilir

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Birleşik Krallık vatandaşlarının, Brexit geçiş sürecinin sona ermesiyle Avrupa'da 3 aydan uzun süre kalmak istekileri takdirde vize almak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Beaune, konu üzerinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve ekledi, "Ne olursa olsun 1 ocak tarihinden itibaren bizi farklı bir dünya bekliyor ve biz buna hazırız."