Belçika, Rusya'ya gidecek 1.500 konteynere izin vermedi

Belçika'nın gümrük idaresi yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Antwerp ve Zeebrugge limanlarına gelen ve Rusya'ya gönderilmek için hazırlanmış 1500 konteynerin sevkiyatları durduruldu.

Verilen bilgilere göre Belçikalı yetkililer, hazırlanan bu konteynerlerin AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesindeki ürünleri içermediğine dair belgelerin ihracatçı şirketler tarafından sunulmasını bekliyorlar.

Şirketlerin gerekli belgeleri sunmamaları halinde konteynerler fiziki olarak kontrol edilecek.

AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulama kararından bu yana Belçika limanlarından 10 binden fazla konteyner kontrol edildi.

Gümrük yetkilileri sevkiyatı durdurulan konteyner sayısının yakın gelecekte artmasının beklendiğini ifade edilyorlar.