Belçika'da bir ilk: Doel 3 reaktörü kapatılıyor

Avrupa'da yaşanan enerji krizine rağmen, liman kenti Anvers'in kuzeyindeki Doel kasabasında yer alan nükleer reaktörün faaliyeti bugün durdurulacak.

Geçmişteki hükümetlerin aldıkları kararlar doğrultusunda hazırlanan nükleerden çıkış yasası nedeniyle kapatılacak olan Doel Nükleer Santrali'nin 4 reaktöründen biri olan Doel 3 reaktörünün elektrik şebekesiyle olan bağlantısı yerel saatle 21.15'de tamamen kesilecek. Böylece, Belçika'da ilk defa bir nükleer reaktör kalıcı biçimde kapatılacak.

İnşasına 1978 yılında başlanan ve şebekeye 1982 yılında bağlanan 1006 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olan Doel 3 nükleer reaktörü 40 yıldır faaliyet gösteriyordu.

2012 yılında yapılan incelemelerde Doel 3 reaktörünün basınç sisteminde kılcal çatlaklar tespit edilmişti. Bunun ardından faaliyeti durdurulan reaktör yaklaşık 2 yıl süren bir onarım süreci geçirmişti.

Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4 adet, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 adet olmak üzere, toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor.

2 reaktöre 10 yıl uzatma

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi.

Geçmiş hükümetlerin kararları uyarınca Doel 3 rektörünün eylülde ve Tihange 2 reaktörünün ise 2023 şubatta kapatılması kararlaştırılmıştı.

Enerji krizi nedeniyle mevcut hükümet, bu reaktörlerin faaliyet süresinin uzatılması için çalışmalar yapmaya başlamış ancak reaktörlerin operatörleriyle hükümet arasında yapılan görüşmelerde bu aşamada Doel 3'ü kapatma sürecinin ertelenmesinin teknik ve yasal olarak mümkün olmadığı tespit edilmişti.