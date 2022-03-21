Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı

Belçika'daki süpermarketlerin büyük kısmı, savaşın talebi artırması nedeniyle yağ ve un başta olmak üzere tuvalet kağıdı ve konserve gıda gibi çeşitli ürünlerin satışına sınırlama getirdi.

Ülkenin en büyük market zinciri Colruyt, cuma günü un ve yağ satışını kısıtlamıştı. Bu markette bir müşteriye en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un satışına izin verilmeye başlamıştı.

Aynı gün Lidl marketleri de benzer karar almış un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.

Bugün ise Aldi ve Carrefour marketlerinde un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirildi.

Aldi, yağ, un, buğday ve unlu karışımların satışını 3 adetle sınırlamaya başladı. Benzer biçimde Carrefour market zinciri de un ve yağ satışlarını kısıtladı. Kısıtlamalara rağmen marketlerde ayçiçeği yağı ve un bulunamıyor.

Tedarik sorunları

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu. Rusya ve Ukrayna, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyor. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.