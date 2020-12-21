Berenberg, ABD ekonomisi için büyüme tahminini yükseltti

ABD'de Kongre üyelerinin 900 milyar dolar büyüklüğünde COVID-19 yardım pakete üzerinde anlaştıklarına işaret eden yatırım bankası Berenberg, ABD ekonomisi için 2021 ve 2022 GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD'nin 2021'de de ekonomiye en çok destek sağlayan ülke olmaya devam edeceğini öngören Berenberg baş ekonomisti Holger Schmieding, ABD ekonomisi için 2021 GSYH büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 5,0'a ve 2022 beklentisini yüzde 2,5'ten yüzde 4,1'e çıkardı.

Schmieding, ABD için 2021 yılı bütçe açığı/GSYH tahminin de yüzde 9,0'dan yüzde 11,5 seviyesine yükseltti.