Berenberg, Euro Bölgesi ekonomisinin yüzde 1,7 daralmasını bekliyor

Alman yatırım bankası Berenberg, 2020 dördüncü çeyrekte yüzde 0,6 daralan Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte yüzde 1,7 daralacağını tahmin etti.

Yapılan değerlendirmede, "İmalat ve global ticar8ette güçlü kazanımlar, koronavirüse karşı uygulanan tedbirlerin 2020 baharına göre etkilerieni sınırlamaya devam ediyorlar" ifadelerine yer verildi.

Ekonomik aktivitenin bapar ile birlikte toparlanacağını ve 2020 4'ncü çeyrekte ve 2021 ilk çeyrekteki kayıpları telafi edeceğini de öngören Berenberg, ancak Euro Bölgesi'nde virüsün varyantlarının hızla yayılmasından kaynaklı olarak risklerin aşağı yönlü olduğunu da vurguladı.