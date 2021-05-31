Beyaz Saray, 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıkladı

Beyaz Saray, altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki harcamalar için 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıklarken, borçlanma maliyeti ucuzken şimdi yatırım yapmanın ve bütçe açığını daha sonra azaltmanın mali açıdan mantıklı olduğunu savundu.



Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, 1 Ekim’de başlayacak mali yıldaki hükümet harcamalarının sıralandığı bütçe, Demokrat Başkan Joe Biden’ın, ilk tam kapsamlı bütçe teklifi.

Teklif, ABD hükümetinin harcamalarını azaltmak isteyen ve zenginlerle büyük şirketler üzerindeki vergileri arttırma planlarına karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin güçlü muhalefetiyle karşı karşıya.



Biden'ın 2022 mali yılı için sunduğu plan, COVID-19 salgını harcamaları arttırmadan önceki 2019’daki giderlere göre, yüzde 36,6'lık bir artışla 6,01 trilyon dolar harcama ve 4,17 trilyon dolarlık vergi geliri çağrısı yapıyor. Planda, 1,84 trilyon dolarlık bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu, COVID-19 nedeniyle son iki yıldaki açığa göre keskin bir düşüş olsa da 2019'daki 984 milyar dolarlık açıktan daha yüksek.



Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın eşitsizliği giderme, iklim değişikliği alanında atılacak adımlar ve dört yıl daha ücretsiz kamu eğitimi sağlamaya yönelik 4 trilyon dolarlık planlarının 15 yıl içinde tamamen ödeneceğini ve vergi artışlarının 2030'dan sonra açıkları azaltmaya başlayacağını söyledi.