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Beyaz Saray, 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıkladı

Beyaz Saray altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik  harcamaları arttıracak 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıkladı.

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Beyaz Saray, altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki harcamalar için 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıklarken, borçlanma maliyeti ucuzken şimdi yatırım yapmanın ve  bütçe açığını daha sonra azaltmanın mali açıdan mantıklı olduğunu  savundu.

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, 1 Ekim’de başlayacak mali yıldaki hükümet harcamalarının sıralandığı  bütçe, Demokrat Başkan Joe Biden’ın, ilk tam kapsamlı bütçe teklifi.

Teklif, ABD hükümetinin harcamalarını azaltmak isteyen ve  zenginlerle büyük şirketler üzerindeki vergileri arttırma planlarına  karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin güçlü muhalefetiyle karşı  karşıya.

Biden'ın 2022 mali yılı için sunduğu plan, COVID-19 salgını  harcamaları arttırmadan önceki 2019’daki giderlere göre, yüzde 36,6'lık bir artışla 6,01 trilyon dolar harcama ve 4,17 trilyon  dolarlık vergi geliri çağrısı yapıyor. Planda, 1,84 trilyon dolarlık  bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu, COVID-19 nedeniyle son iki  yıldaki açığa göre keskin bir düşüş olsa da 2019'daki 984 milyar  dolarlık açıktan daha yüksek.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın eşitsizliği giderme, iklim  değişikliği alanında atılacak adımlar ve dört yıl daha ücretsiz kamu  eğitimi sağlamaya yönelik 4 trilyon dolarlık planlarının 15 yıl içinde  tamamen ödeneceğini ve vergi artışlarının 2030'dan sonra açıkları  azaltmaya başlayacağını söyledi.