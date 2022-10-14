Beyaz Saray: ABD ekonomisi resesyondan kaçınabilir

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı Cecilia Rouse, ABD iş gücü piyasasının ekonomide bir "yumuşak iniş" olasılığını ortaya çıkaracak şekilde soğumaya başladığını, ekonominin bir resesyondan kaçınabileceğini söyledi.

CNBC'ye açıklamalarda bulunan Rouse, ABD'nin ekonomik kazançları sürdürürken, enflasyonu düşürmek için yolu olduğunu belirtti. Rouse, "ABD ekonomisinin zor bir iniş yapması kaçınılmaz değil. " dedi.

Ekonomi Danışmanı, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) çok fazla iş gücü piyasası sıkıntısı olmadan, yumuşak bir inişi gerçekleştirebileceğini ifade etti.