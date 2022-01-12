Beyaz Saray: Enflasyon Biden’ın en büyük önceliği olacak

ABD’de bugün açıklanan enflasyon verilerinden sonra Beyaz Saray’ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, önde gelen bağımsız ekonomik analistlerin pandemi ve diğer zorlukların aşılmasında ilerleme kaydedildikçe gelecek aylarda fiyat artışlarının yavaşlamasını bekledikleri belirtildi.

Enflasyonun 2023’ün birinci çeyreğinden itibaren yüzde 3’ün altındaki seviyelere çekilmesinin beklendiğini gösteren bir grafiğe de yer verilen açıklamada, Amerikan halkı için maliyetleri düşürmenin ABD Başkanı Joe Biden’ın önümüzdeki aylardaki en büyük önceliği olmaya devam edeceği ifade edildi.

ABD’de enflasyonun pek de geçici olmadığı yönündeki endişeler giderek artarken, son olarak bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verisi fiyat artışlarına dair kaygıları daha da artırdı.

ABD'de yıllık enflasyon Aralık ayında beklentilere paralel bir şekilde yüzde 7 artış kaydetti ve 40 yılın zirvesinde açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 arttı. ABD’de bugün açıklanan verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üzerindeki “Mart’ta faiz artırımlarını başlatması yönündeki baskıyı” daha da artırması bekleniyor.